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Пешеходный мост через Нагатинский затон начнут строить в этом году

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Строительство пешеходного моста через Нагатинский затон в Москве начнется в текущем году, сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.

"Компания-подрядчик завершает проектирование пешеходного моста через Нагатинский затон. К его строительству планируется приступить уже в этом году", - сказали в пресс-службе со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.

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Мост пройдет через старое русло реки Москвы в районе улиц Корабельная и Коломенская. Проектом предусматривается строительство пешеходного моста через Нагатинский затон протяженностью свыше 200 метров. В конструкцию будущего сооружения заложены пешеходные и велосипедные дорожки,.

Завершение проекта в соответствии с Адресной инвестиционной программой намечено на 2025 год.

Сейчас работы ведет порядная организация АО "Дороги и мосты" по заказу подведомственного департаменту строительства Москвы государственного казенного учреждения "Управление дорожно-мостового строительства".

В рамках Адресной инвестиционной программы до 2026 года предусмотрено строительство семи пешеходных мостов.

Москва
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