В Москве построят изогнутый пешеходный мост через Нагатинский затон

Проектное решение Изображение: Официальный сайт Мэра Москвы

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Правительство Москвы утвердило проект строительства пешеходного моста через Нагатинский затон, над старым руслом Москвы-реки, сообщает сайт мэрии. Такое постановление подписал мэр Сергей Собянин.

Предполагается, что жители Нагатинской набережной и улиц Судостроительной, Якорной и Речников по мосту смогут быстрее добираться до станции метро "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии, которую планируют открыть в 2023 году.

Мост в форме полумесяца и длиной 240 метров проведут от ЖК "Ривер парк" к ТПУ "Нагатинский Затон", уточнила пресс-служба Москомархитектуры. С территории ТПУ "Нагатинский Затон" от моста будет организован выход на Корабельную и Коломенскую улицы.

На мосту планируется разделить пешеходную зону шириной 4,25 м и велосипедные дорожки шириной 3 м, а центральное пространство будут использовать как общественную зону с лавочками. Всего ширина моста составит 12,75 метра.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов через пресс-службу уточнил, что мост будет построен "по принципу фермы инженера Финка" и "завершит образ теплая архитектурная подсветка".

Ферма Финка - это способ конструирования мостов (чаще железнодорожных), когда верхняя балка опирается на вертикальные мачты, которые сами подвешены на натяжных стержнях.

Высота моста не позволит проходить под ним речным судам.

Длина моста составит 250 метров, ширина — 12,75 метра. Помимо пешеходной части, там оборудуют велодорожку шириной три метра и боковые зоны отдыха для прогулок шириной один метр каждая. С моста откроется живописный вид на Москву-реку.