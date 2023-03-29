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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Расписание поездов Савеловского направления МЦД-1 изменится с 3 по 29 апреля

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Расписание поездов на Савеловском направлении первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1, D1) изменится с 3 по 29 апреля из-за строительства ТПУ "Лианозово". Об этом сообщает телеграм-канал департамента транспорта Москвы.

"По будням с 19:00 до 6:00 с 3 по 29 апреля на Савеловском направлении D1 изменится расписание поездов из-за строительства ТПУ "Лианозово", - говорится в сообщении.

Интервалы движения поездов будут увеличены: с 19:00 до 22:00 – до 20 минут, после 22:00 – до 1 часа. После 22 часов часть поездов будет отменена, у части изменятся остановки на участке от Дегунино до Лобни. Также будет скорректировано расписание некоторых поездов "Аэроэкспресс" в Шереметьево ранним утром и поздним вечером.

По будням в ночные часы будут строить ТПУ "Лианозово" – для этого будут поочередно закрываться пути на участке от Бескудниково до Лобни. В это время поезда будут следовать по очереди по одному пути.

Работы пройдут в ночные часы, во время наименьшего пассажиропотока, отметили в департаменте.

МЦД-1 МЦД
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