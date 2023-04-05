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Власти Москвы пообещали перенести место строительства мечети в Косино-Ухтомском районе

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал перенести место строительства мечети в Косино-Ухтомском районе.

"С учетом указанных обращений место расположения будущей мечети будет изменено. Под ее строительство будет выделен земельный участок недалеко от метро "Косино", между будущим диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАДом. В шаговой доступности от станций метро и МЦД", - говорится в телеграм-канале Собянина.

По его словам, с одной стороны, мечеть не будет мешать жителям близлежащих домов. С другой – будет находиться в хорошей транспортной доступности. "Участок вокруг мечети будет благоустроен и доступен для прогулок точно так же, как мы делаем и по православным храмам", - отметил мэр.

Собянин сообщил, что к нему поступили предложения от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина. В обоих обращениях выражается просьба подобрать другое место для строительства.

"Во-первых, само предложение о строительстве рассматривалось только в предварительном порядке на Градостроительно-земельной комиссии. Ни решения правительства Москвы, ни распоряжений профильных органов исполнительной власти по данному вопросу не было", - добавил мэр.

Во-вторых, по его словам, распространяющиеся слухи о том, что площадь мечети будет 40 тыс. кв. м, неверны. Речь идет об объекте в 2,5 тыс. кв. м.

Ранее в среду председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин обратился к Собянину с просьбой подобрать другое место для мечети, которую планировалось построить в районе Косино-Ухтомское.

Москва Сергей Собянин Равиль Гайнутдин
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