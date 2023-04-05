Патриарх Кирилл приветствовал перенос места строительства мечети в Москве

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал решение мэра Москвы Сергея Собянина подобрать другое место для строительства мечети в Косине-Ухтомском.

"Важно, что мэр Москвы подтвердил отсутствие решения правительства Москвы по поводу строительства мечети около Святого озера в Косино-Ухтомском; речь шла лишь о рассмотрении вопроса в предварительном порядке. Неверными, как оказалось, являются распространяемые непроверенными источниками сведения о размерах молитвенного здания", - заявил через пресс-службу предстоятель РПЦ.

Он считает, что решение подобрать другое место для строительства, "несомненно, соответствует ожиданиям верующих", как православных, так и мусульман, которые "высоко ценят межрелигиозный мир и согласие, ставшие непререкаемой ценностью в российской столице".

"Мы не позволим злым силам, желающим разрушить добрососедство между православными христианами и мусульманами, посеять между нами рознь и будем сообща отстаивать общие для нас традиционные ценности", - заключил патриарх.

Ранее 5 апреля Собянин пообещал перенести место строительства мечети в Косино-Ухтомском районе, отметив, что получил такие просьбы и от патриарха, и от председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина.

"С учетом указанных обращений место расположения будущей мечети будет изменено. Под ее строительство будет выделен земельный участок недалеко от метро "Косино", между будущим диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАДом. В шаговой доступности от станций метро и МЦД", - уточнил мэр.

Он заверил, что мечеть не будет мешать жителям близлежащих домов, но и будет находиться в хорошей транспортной доступности.

"Участок вокруг мечети будет благоустроен и доступен для прогулок точно так же, как мы делаем и по православным храмам", - отметил мэр.