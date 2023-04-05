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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

В Духовном управлении мусульман попросили Собянина выбрать новое место для мечети

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой подобрать другое место для мечети, которую планировалось построить в районе Косино-Ухтомское.

В письме, которое находится в распоряжении "Интерфакса", Гайнутдин выразил озабоченность ситуацией, сложившейся вокруг строительства мечети.

"Считаю необходимым обратиться к вам как мэру российской столицы, изыскать более подходящее место для реализации проекта, направленного на удовлетворение духовных потребностей мусульманского населения Москвы, дабы не допустить разгорания пламени межобщинной вражды между народами России", - говорится в письме.

Он подчеркнул, что Духовное управление мусульман РФ имеет твердое намерение "отстаивать интересы мусульман по возведению мусульманской инфраструктуры в рамках действующего законодательства, с учетом многонационального и многорелигиозного характера нашего отечества, и с уважением ко всем слоям и группам нашего общества, в диалоге и согласии с местными жителями".

Равиль Гайнутдин Косино-Ухтомское Сергей Собянин
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