Метро Москвы получило радиочастоты для управления будущими беспилотными поездами

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Московский метрополитен уже получил собственный диапазон радиочастот для управления беспилотными поездами в будущем, сообщил в пятницу заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"У московского метрополитена есть свой выделенный сегмент радиосигнала, мы его получили от нашего правительства для того, чтобы в будущем использовать технологию беспилотного управления поездами", - сказал Ликсутов в интервью телеканалу НТВ.

4 февраля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к 2026 году на линии московского метро планируется выпустить поезда нового поколения, для них в том числе прорабатывается возможность использования беспилотного управления.