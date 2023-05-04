В метро Москвы машинисты будут нужны еще не менее 10-15 лет

У мэрии нет цели перейти на поезда-беспилотники

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Работа машинистов московского метро останется актуальной в ближайшие 10-15 лет, у властей нет самоцели перейти на беспилотное управление поездами, на данный момент нет технологических решений для такого перехода, сообщил CNews заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Машинист в поезде необходим, так как он - глаза и уши в том числе другой инфраструктуры, которая его окружает. И пока человек намного лучше справляется с управлением поездом метро. Уверен, что в горизонте 10-15 лет машинисты метро останутся", - сказал он.

По его словам, перейти на беспилотное управление в столичном метро технологически не позволяют интервалы движения.

"У нас нет самоцели перейти на беспилотное управление в метро, например. Этого технологически не позволяют наши интервалы движения, та парность, которую мы поддерживаем на некоторых линиях метро - более 36 пар в часы "пик", тестировали 42 пары. Пока технологических решений нет, которые бы позволяли делать это без участия человека", - отметил заммэра.

Другое препятствие для перехода на беспилотное управление - контактный рельс. "В будущем с переходом на аккумуляторную тягу его можно будет убрать, это один из шагов к беспилотному транспорту. Еще одно узкое место - пропускные способности радиосигнала и скорость передачи данных", - добавил Ликсутов.