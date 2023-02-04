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Поезд нового поколения московского метро выйдет на линии в 2026 году

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Власти столицы планируют выпуск на линии московского метро поездов нового поколения через три года, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Работаем над созданием перспективного поезда нового поколения, который сможет выйти на линии начиная с 2026 года", - написал он в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что новый поезд вместит больше пассажиров, будут расширены двери вагонов, а внутри станет тише и комфортнее. Также прорабатывается возможность внедрения автономного хода и беспилотного управления.

Собянин напомнил, что в 2023 году для метро будет закуплено около 300 новых вагонов "Москва-2020". В течение трех лет планируется закупка более 800 таких вагонов. Более 90% комплектующих для них - отечественного производства.

Москва Московский метрополитен Сергей Собянин
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