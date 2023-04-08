Новый ж/д путь от Курского вокзала до "Площади трех вокзалов" откроется до конца года
Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Реконструкция железнодорожного участка от транспортного узла "Площадь трех вокзалов" до Курского вокзала завершится до конца этого этого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Реконструкцию железнодорожной инфраструктуры на участке "Площадь трех вокзалов-Курская" мы ведем поэтапно. Уже в этом году мы планируем завершить здесь все работы. К настоящему времени готовность объекта мы оцениваем в 83%", - сказал он журналистам в субботу.
Бочкарев сообщил, что на сегодня строители уже завершают на этом участке реконструкцию платформы "Площадь трех вокзалов" и приступили к благоустройству прилегающей территории.
По словам главы стройкомплекса, реконструкция железных дорог позволит с большей частотой запустить поезда по маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).
Заммэра отметил, что уже сегодня ведется реконструкция следующего участка железных дорог - от "Курской" до "Карачарово".
"Работы выполнены более чем на 50%: завершена реконструкция трех платформ Курского вокзала, идет активное строительство эстакад и путепроводов. Уже в следующем году планируем закончить возведение двухпутного моста через реку Яуза, и путепроводов, а также модернизировать станцию "Серп и Молот", - добавил Бочкарев.
МЦД призваны соединить территории Москвы и ближайшего Подмосковья. Движение по МЦД-1 "Одинцово-Лобня" ("Белорусско-Савеловский") протяженностью 52 км и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" ("Курско-Рижский") длиной 80 км открылось 21 ноября 2019 года. В перспективе также планируется запуск диаметра Пушкино-Домодедово. Все пять диаметров общей протяженностью 375 км со 186 станциями должны заработать к концу 2024 года.