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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:30

Дублер МКАДа в Новой Москве запустят в 2026 году

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Строительство трассы "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе", которая станет дублером МКАДа в новой Москве, завершится в 2026 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что на сегодня три участка автодороги - от Киевского до Калужского шоссе, от Калужского шоссе до ТПУ "Столбово", а также от Боровского до Киевского шоссе уже готовы, а еще два участка - в строительстве.

"Недавно мы начали строить последний участок магистрали от улицы Поляны до Варшавского шоссе. Этот 14-километровый отрезок станет сложнейшим на трассе", - уточнил заммэра.

МКАД Варшавское шоссе Новая Москва
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