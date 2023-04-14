Мосгорсуд 24 апреля проверит законность ареста Дарьи Треповой

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Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Московский городской суд 24 апреля рассмотрит апелляционную жалобу на арест петербурженки Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта, в результате которого погиб журналист Владлен Татарский (Максим Фомин), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Басманного суда Москвы.

"Судебное заседание назначено на 24 апреля в 12:00", - заявили агентству в суде.

Басманный суд 4 апреля по ходатайству следствия отправил Трепову под стражу до 2 июня. Защита просила избрать ей меру пресечения, не связанную с заключением в СИЗО.

Трепова обвиняется в совершении террористического акта и незаконном обороте взрывчатых веществ. По данным следствия, 2 апреля 2023 года в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв. В результате погиб Фомин (Татарский), ранения различной степени тяжести получили более 30 человек.

Трепова, согласно фабуле дела, передела Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что теракт "был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией (признан в РФ экстремистским и запрещен) (Алексея) Навального, активной сторонницей которого является задержанная Трепова".