Защита обжаловала арест Дарьи Треповой

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Арест петербурженки Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта, в результате которого погиб журналист Владлен Татарский (Максим Фомин), обжалован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Басманного суда Москвы.

В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об аресте Треповой, заявили в пресс-службе в среду.

Дата рассмотрения жалобы будет известна позднее.

Басманный суд 4 апреля по ходатайству следствия отправил Трепову под арест до 2 июня. Защита просила избрать ей меру пресечения, не связанную с заключением в СИЗО.

Трепова обвиняется в совершении террористического акта и незаконном обороте взрывчатых веществ.

По данным следствия, 2 апреля 2023 года в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв. В результате погиб Фомин (Татарский), ранения различной степени тяжести получили 40 человек.

Трепова, согласно фабуле дела, передела Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что теракт "был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией (признан в РФ экстремистским и запрещен - ИФ) (Алексея) Навального, активной сторонницей которого является задержанная Трепова".