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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Суд в Москве арестовал Дарью Трепову до июня

Суд в Москве арестовал Дарью Трепову до июня
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под арест петербурженку Дарью Трепову, обвиняемую в совершении теракта, в результате которого погиб журналист Владлен Татарский (Максим Фомин), передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. (...) Избрать в отношении Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 июня 2023 года", - говорится в решении судья Валентины Левашовой.

Заседание по ходатайству следствия прошло в закрытом от слушателей режиме.

Трепова обвиняется в совершении террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).

По данным следствия, 2 апреля 2023 года в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв. В результате погиб Фомин (Татарский), ранения различной степени тяжести получили 40 человек.

Трепова, согласно фабуле дела, передела Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что теракт "был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией (признан в РФ экстремистским и запрещен - ИФ) (Алексея) Навального, активной сторонницей которого является задержанная Трепова".

Хроника 02 – 04 апреля 2023 годаУбийство Владлена Татарского
Дарья Трепова Басманный суд Владлен Татарский Петербург Москва
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