В московских парках открылись пункты проката велосипедов и электросамокатов

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Пункты проката спортивного инвентаря открылись в парках Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства города.

"В 28 столичных парках открываются пункты проката спортивного инвентаря. Посетители могут взять в аренду велосипеды, электросамокаты, веломобили и многое другое", - говорится в сообщении.

Всего будет работать более 50 пунктов проката.

Так, пункты проката открылись в Парке Горького, Саду имени Баумана, Бабушкинском парке, парке "Митино", "Сокольниках", Лианозовском парке и других.