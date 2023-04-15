В московских парках открылись пункты проката велосипедов и электросамокатов
Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Пункты проката спортивного инвентаря открылись в парках Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства города.
"В 28 столичных парках открываются пункты проката спортивного инвентаря. Посетители могут взять в аренду велосипеды, электросамокаты, веломобили и многое другое", - говорится в сообщении.
Всего будет работать более 50 пунктов проката.
Так, пункты проката открылись в Парке Горького, Саду имени Баумана, Бабушкинском парке, парке "Митино", "Сокольниках", Лианозовском парке и других.