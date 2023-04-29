Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Более 10 тыс. велосипедов доступно в московском велопрокате

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Этим летом в московском прокате будет доступно более десяти тысяч велосипедов, сообщила в субботу пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Как рассказал Максим Ликсутов, в этом году в городе заработает 776 станций велопроката и будет доступно больше 10 тыс. электрических и механических велосипедов - все они с новым российским программным обеспечением", - говорится в сообщении в телеграм-канале Дептранса.

При этом более четырех тысяч из прокатных велосипедов - электрические.

28 новых станций велопроката появятся в том числе у Парка Победы, парка Яуза, в районах Новопеределкино и Тушино, а также у метро Митино, добавили в пресс-службе.

При этом в честь открытия велосезона будут действовать специальные тарифы: 29-30 мая за 5 рублей будут доступны тарифы "Поминутный" и "Прогулка" (180 минут), а с 29 апреля по 15 мая - суточные тарифы на поездки по 30 и 60 минут.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Свыше 20% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Пассажирская навигация в Москве откроется в субботу на Северном речном вокзале

Суд в Москве отправил под домашний арест ректора Всероссийской академии внешней торговли

Суд в Москве отправил под домашний арест ректора Всероссийской академии внешней торговли

Синоптики предупредили о грозе в Москве в пятницу

Суд в Москве арестовал гражданина РФ, задержанного по подозрению в госизмене

Количество солнечных часов в Москве было ниже нормы с января по март

Заморозки до минус 2 градусов прогнозируются в столичном регионе 30 апреля

Заморозки до минус 2 градусов прогнозируются в столичном регионе 30 апреля

Пожар произошел на стройке на Поклонной улице в Москве

Пожар произошел на стройке на Поклонной улице в Москве

Почти четверть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

В Москве 96% жилых домов отключили от теплоснабжения

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });