Более 10 тыс. велосипедов доступно в московском велопрокате

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Этим летом в московском прокате будет доступно более десяти тысяч велосипедов, сообщила в субботу пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Как рассказал Максим Ликсутов, в этом году в городе заработает 776 станций велопроката и будет доступно больше 10 тыс. электрических и механических велосипедов - все они с новым российским программным обеспечением", - говорится в сообщении в телеграм-канале Дептранса.

При этом более четырех тысяч из прокатных велосипедов - электрические.

28 новых станций велопроката появятся в том числе у Парка Победы, парка Яуза, в районах Новопеределкино и Тушино, а также у метро Митино, добавили в пресс-службе.

При этом в честь открытия велосезона будут действовать специальные тарифы: 29-30 мая за 5 рублей будут доступны тарифы "Поминутный" и "Прогулка" (180 минут), а с 29 апреля по 15 мая - суточные тарифы на поездки по 30 и 60 минут.