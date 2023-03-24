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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

Шестой сезон проката электросамокатов стартовал в Москве

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Сезон проката электросамокатов начался в столице, в этом году планируется расширить зону аренды в Новой Москве и увеличить парк самокатов в городе до 60 тысяч.

"В Москве начался шестой сезон проката электросамокатов. Двухколесный транспорт на аккумуляторах снова доступен для аренды в многочисленных сервисах", - говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого приводятся на сайте, в прошлом году электросамокаты были очень популярны - жители столицы совершили на них рекордные 26,3 миллиона поездок. По его словам, в 80% случаев самокаты арендовали, чтобы доехать до офиса, места учебы, парка или торгового центра.

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"Операторы планируют расширить зону аренды в новой Москве и увеличить парк самокатов в городе до 60 тысяч штук. Кроме того, для удобства пользователей мы установим девять тысяч дополнительных велопарковок. Мы продолжим развивать велоинфраструктуру не только в центре города, но и в других районах, там, где открываются новые станции метро", - отметил Ликсутов.

Уточняется, что в начале сезона на московских улицах появится 40 тысяч электросамокатов. Учитывая большой спрос, операторы планируют увеличить эту их количество на 20 тысяч. Основная часть новых самокатов появится в Новой Москве и Зеленограде. Невостребованные парковки для электросамокатов планируется перенести в популярные места, но так, чтобы они не мешали пешеходам. Еще девять тысяч велопарковок появятся возле новых станций метро, транспортных пересадочных узлов, крупных жилых комплексов и на набережных.

В городе также планируют ввести новые "медленные зоны" - участки в парках, скверах и на оживленных улицах, где скорость электросамокатов, которые берут в аренду, автоматически снижается до 5-15 км/ч. Сегодня в Москве уже 190 таких зон, 50 из них расположены в жилых кварталах. На этих участках зафиксировано отсутствие аварий и заметное снижение числа жалоб от жителей, связанных с быстрой ездой на самокатах.

Москва
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