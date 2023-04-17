Москва готовится к завершению отопительного сезона

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства начали готовить инженерные сети к завершению отопительного сезона, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В настоящее время проводятся регламентные работы на тепловых сетях и пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях", - сказал Бирюков.

Он напомнил, что по федеральному законодательству решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше восьми градусов.

Заммэра подчеркнул, что отключение отопления проводится поэтапно в течение пяти дней. "Предстоит отключить отопление в более чем 74 тыс. зданиях, в числе которых свыше 34 тыс. жилых домов. Вначале пройдут отключения на промышленных и административных объектах, затем - в жилых домах, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях", - пояснил он.

По словам Бирюкова, после отключения отопления в Москве стартуют мероприятия по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.

"До 1 сентября специалисты проверят все системы генерации и подачи тепла в городе, в том числе 13 столичных ТЭЦ, около 140 районных и квартальных тепловых станций. Пройдут гидравлические испытания на 17 тыс. км тепловых сетей, отдельные участки которых при необходимости отремонтируют", - добавил заммэра.

Отопительный сезон в Москве в 2022 году завершился в середине мая из-за холодной погоды.