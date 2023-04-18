Количество сделок купли-продажи "вторички" в Москве выросло почти на треть за месяц

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Количество сделок купли-продажи (мены) жилья на вторичном рынке в Москве выросло в марте почти на треть, сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.

"Весь I квартал мы отмечаем позитивную динамику на вторичном рынке жилой недвижимости, прирост из месяца в месяц в среднем на треть", - сказал руководитель управления Игорь Майданов.

Уточняется, что в марте 2023 года зарегистрировали 14 782 перехода прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, что на 38,3% больше, чем в феврале (10 690). Всего за квартал оформили 33 144 таких договора.

По словам Майданова, квартальный показатель этого года все еще ниже на 19%, чем в прошлом году.

Майданов считает, что господдержка строительной отрасли поможет улучшить жилищные условия россиян. Только в Москве в управление Росреестра каждый месяц обращаются более 11 тыс. человек с заявлениями на регистрацию переходов прав на квартиры.