В Москве в 2023 году заключено рекордное число сделок со вторичным жильем

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Москве в 2023 году было заключено рекордное количество сделок на вторичном рынке жилья, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

"К августу число вторичных сделок в столице достигло максимума 2023 года (17 538), который вплоть до октября держалось на уровне порядка 17 тысяч договоров. Но в ноябре началось снижение, в среднем на 4,2% за IV квартал. Тем не менее колебания, наблюдавшиеся в течение года, не помешали итоговым результатам стать рекордными за все годы ведения статистики - почти 175 тысяч сделок за год", - рассказал руководитель управления Игорь Майданов.

Он уточнил, что это в 1,3 раза больше, чем в 2022 году.

Кроме того, в декабре 2023 года в столице зарегистрировали 14 864 перехода прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, что на 3,4% меньше, чем в ноябре (15 393).