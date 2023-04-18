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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Разлив нефтепродуктов ликвидирован на поверхности Москвы-реки

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Пятно нефтепродуктов длиной 350 м и шириной 10 м было обнаружено во вторник при патрулировании акватории Москвы-реки в районе Кунцево, сообщается в телеграм-канале столичного департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности.

"На место происшествия были незамедлительно направлены катер, судно на воздушной подушке и передвижной водолазный пост Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах", - говорится в сообщении.

По информации департамента, на данный момент распространение пятна предотвращено благодаря установке боновых заграждений.

"Пятно обработано препаратом для ликвидации масляных загрязнений. Источник загрязнения извлечен из реки", - отмечается в сообщении.

Причина и виновник загрязнения акватории Москвы-реки не называются.

Москва Москва-река
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