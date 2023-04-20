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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:23

"Мосгортранс" возобновит автобусные рейсы в Ялту и Геленджик с 28 апреля

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - "Мосгортранс" с 28 апреля возобновляет отправление автобусов из Москвы в Ялту и Геленджик, сообщил через пресс-службу городского Департамента транспорта заммэра столицы Максим Ликсутов.

"В прошлом сезоне маршруты в Геленджик и Ялту пользовались популярностью у путешественников: автобусы совершили около 40 рейсов и перевезли почти 1000 пассажиров. Поэтому сервис возобновит работу и в этом году. Автобусы будут отправляться раз в неделю - по пятницам в 9:00 в Геленджик и в 9:30 в Ялту", - сказал он.

Рейсы будут отправляться на юг от международного автовокзала "Саларьево".

Максим Ликсутов Геленджик Ялта Мосгортранс Москва
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