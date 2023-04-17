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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:14

"Аэрофлот" летом увеличит частоту рейсов в Сочи до 30 в день

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Группа "Аэрофлот" сообщила, что летом увеличит частоту полетов в Сочи из 12 городов России и будет выполнять более 30 рейсов в день.

Начиная с 1 июня до 20 рейсов в день будут выполняться из Москвы, до двух рейсов в день - из Санкт-Петербурга. Также запланированы ежедневные полеты из Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Самары, Уфы и Челябинска.

До четырех рейсов в неделю запланировано по маршруту Тюмень-Сочи, до трех рейсов в неделю - из Новосибирска.

Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" также увеличивает частоту полетов из Петербурга: в Сочи - до пяти рейсов в день, в Красноярск - до двух рейсов в день.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа страны, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию".

В Сочи находится единственный работающий аэропорт Краснодарского края: с февраля 2022 года из соображений безопасности закрыты аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Вместе с Краснодаром и Анапой аэропорт Сочи входит в группу "Аэродинамика". Его пассажиропоток по итогам 2022 года достиг 13 млн человек (+17%), став рекордным за все время работы.

Аэрофлот Сочи
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