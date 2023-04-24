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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Центр Москвы перекроют вечером 25, 27 апреля и 4 мая и утром 7 мая

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы предупредил о перекрытии движения в центре города в ближайшие дни и о связанных с этим изменениях маршрутов наземного общественного транспорта.

"27 апреля и 4 мая с 15 часов до конца перекрытий, а также 7 мая с утра до конца перекрытий меняются маршруты в центре, на востоке и юго-востоке города", - говорится в одном сообщении департамента.

Отдельно ведомство предупредило, что 25 апреля из-за перекрытий изменятся маршруты в центре города с 20 часов. Нельзя будет проехать по Тверской улице от Белорусского вокзала до "Охотного ряда", по Моховой улице, на участке улицы Волхонка от метро "Кропоткинская" до метро "Библиотека имени Ленина", а также улице Охотный ряд. Согласно инфографике, перекрытия будут и на Большом Каменном мосту.

Причины перекрытий не уточняются.

Москва Дептранс
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