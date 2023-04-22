В выходные в Москве осадки не ожидаются

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Москвичей ожидают теплые выходные дни без осадков, сообщает портал мэра столицы.

В субботу, 22 апреля, днем воздух прогреется до +15...+17 градусов, ночью будет +4...+6 градусов. В воскресенье, 23 апреля, днем станет еще теплее — уже до +19 градусов. Ветер будет дуть со скоростью до 8 м/сек.

Такая же погода ждет москвичей и в понедельник, 24 апреля. Ночью термометры покажут +6...+8 градусов. Во вторник, 25 апреля, днем местами пройдет небольшой дождь, температура составит +13...+18 градусов.

В среду, 26 апреля, небо закроют облака, пройдет дождь. Воздух прогреется до +18 градусов, ночью до +9.