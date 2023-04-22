Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

В выходные в Москве осадки не ожидаются

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Москвичей ожидают теплые выходные дни без осадков, сообщает портал мэра столицы.

В субботу, 22 апреля, днем воздух прогреется до +15...+17 градусов, ночью будет +4...+6 градусов. В воскресенье, 23 апреля, днем станет еще теплее — уже до +19 градусов. Ветер будет дуть со скоростью до 8 м/сек.

Такая же погода ждет москвичей и в понедельник, 24 апреля. Ночью термометры покажут +6...+8 градусов. Во вторник, 25 апреля, днем местами пройдет небольшой дождь, температура составит +13...+18 градусов.

В среду, 26 апреля, небо закроют облака, пройдет дождь. Воздух прогреется до +18 градусов, ночью до +9.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве в выходные и понедельник будет солнечно и до плюс 22 градусов

В Москве в выходные и понедельник будет солнечно и до плюс 22 градусов

Москва разрешит арендаторам земли ставить зарядки для электромобилей

Москва разрешит арендаторам земли ставить зарядки для электромобилей

Один из корпусов МАИ закрыт из-за вспышки кори

Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима Владимира Кара-Мурзу

Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима Владимира Кара-Мурзу

Сбой произошел на синей ветке московского метро из-за человека в тоннеле

Убийство Владлена Татарского

Мосгорсуд 24 апреля проверит законность ареста Дарьи Треповой

Мосгорсуд 24 апреля проверит законность ареста Дарьи Треповой

Москвичам пообещали потепление до плюс 20 градусов на следующей неделе

Москвичам пообещали потепление до плюс 20 градусов на следующей неделе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });