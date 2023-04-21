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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

В Москве в выходные и понедельник будет солнечно и до плюс 22 градусов

В Москве в выходные и понедельник будет солнечно и до плюс 22 градусов
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В выходные и понедельник в столичном регионе прогнозируется солнечная и теплая погода с температурой до плюс 21-22 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ближайшие дни нужно активно наслаждаться погодой: хорошая, не жаркая, комфортная погода. Сегодня, в выходные и в понедельник погода солнечная, днем - тепло", - сказал он.

Так, днем в субботу в Москве будет плюс 15 - плюс 17 градусов, однако в ночь на субботу температура, из-за того, что прогнозируется малооблачная погода, понизится до ноля - плюс 5.

"Амплитуда температуры составляет около 15 градусов. Это такой летний режим погоды", - отметил Вильфанд.

В воскресенье, по его словам, начнется изменение циркуляции и изменится направление ветра. И, если в ночь на воскресенье температура будет от ноля до плюс 5 градусов, а по области до минус 2, то днем она поднимется до плюс 18 - плюс 20 градусов, по области до плюс 21.

В понедельник в Москве также прогнозируется теплая погода: ночью от плюс 6 до плюс 8 градусов, а днем от плюс 20 до плюс 22 градусов.

Со вторника синоптики ожидают возвращения дождливой погоды.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва
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