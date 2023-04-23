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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Синоптики сообщили о самом теплом дне весны в Москве

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Воздух на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 15:00 воскресенья успел прогреться до 18,9 градусов, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Сегодня самый теплый день с начала весны в Москве. Предыдущий максимум температуры был зафиксирован 13 апреля - 18,1 градуса", - сказал представитель метеобюро.

По словам собеседника агентства, текущий апрель в столице пока на 3 градуса теплее климатической нормы.

Как добавили в метеобюро, "погода в городе вполне майская".

Синоптики прогнозируют, что на следующей неделе дневные температуры в Москве превысят отметку 20 градусов.

По информации на сайте Гидрометцентра, в понедельник и вторник в городе потеплеет до 20-22, в среду - до 19-21, в четверг - до 17-22 градусов.

В пятницу и субботу в Москве станет чуть прохладнее, максимальные температуры днем не превысят 18-19 градусов.

Дождей в столице раньше среды не прогнозируется.

Москва
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