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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Москвичи выбрали лучший дизайн новых станций БКЛ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Жители столицы выбрали лучший дизайн новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, первое место заняла станция "Марьина Роща", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В проекте "Активный гражданин" проголосовало больше 170 тыс. москвичей", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его словам, первое место (21% голосов) заняла станция "Марьина Роща" с колоннами в виде фарфоровых чайников. Второе место (19% голосов) отдали станции "Рижская". Главный архитектурный элемент ее оформления - светящиеся металлические арки.

В тройке лидеров - станция "Нагатинский Затон", которую украшают мозаики с рыбами, добавил мэр.

"Большая кольцевая линия за время работы уже доказала свое удобство: у миллионов пассажиров появились новые быстрые маршруты и возможность сэкономить время на поездке. А станции радуют своей красотой", - отметил он.

Как сообщалось, 1 марта Собянин и президент РФ Владимир Путин приняли участие в церемонии запуска БКЛ в эксплуатацию.

БКЛ включает 70 км линий, 31 станцию и 3 электродепо. Она соединила все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии. Ожидается, что с запуском всего "Большого кольца" на многих маршрутах столицы экономия времени составит 35-45 минут.

Москва БКЛ Сергей Собянин
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