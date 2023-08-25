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В мэрии Москвы заявили, что Большая кольцевая линия метро уже окупила себя

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Проект строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро уже окупил себя, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Развитие транспортной инфраструктуры служит драйвером развития территорий и даже целых городов. Выделяемые из бюджета инвестиции с лихвой окупаются. Например, проект строительства Большой кольцевой линии метро в Москве уже окупил себя", - сказал Бочкарев в пятницу.

По его словам, речь идет о сотнях миллиардов рублей. "Окупаться этот проект начал уже в период строительства - косвенными налогами, налогами на добавленную стоимость, повышением капитализации земель вдоль БКЛ. Вкладывая средства в развитие транспортной инфраструктуры, мы инвестируем в будущее города", - подчеркнул Бочкарев.

Большая кольцевая линия метро была полностью запущена 1 марта 2023 года. Это один из крупнейших в мире проектов метростроения. На кольце протяженностью более 70 км расположена 31 станция.

Андрей Бочкарев Большая кольцевая линия Москва
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