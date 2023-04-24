Несколько участков улиц в центре Москвы полностью перекроют во вторник вечером

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Ряд участков на Тверской и Моховой улице, а также 1-й Тверской-Ямской и улице Охотный ряд полностью перекроют во вторник, 25 апреля, с 21:00, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"25 апреля с 21:00 на ряде улиц в центре города будут вводиться временные перекрытия", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в телеграм-канале профильного департамента.

Как следует из представленной инфографики, движение будет перекрыто, в том числе на участке на Тверской улице от Моховой улицы до Тверского бульвара. Также движение будет перекрыто на Тверской улице от Большой Бронной до Большой Садовой улицы. Кроме того, движение будет перекрыто еще на пяти участках.

В департаменте отметили, что движение на этих участках будет перекрыто до окончания мероприятия (какого именно, не уточняется). "Рекомендуем заранее планировать маршрут с учетом ограничений", - добавили там.

Ранее сообщалось, что маршруты транспорта изменятся в центре, на юго-востоке и востоке Москвы 27 апреля, 4 и 7 мая из-за перекрытий.