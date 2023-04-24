Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Несколько участков улиц в центре Москвы полностью перекроют во вторник вечером

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Ряд участков на Тверской и Моховой улице, а также 1-й Тверской-Ямской и улице Охотный ряд полностью перекроют во вторник, 25 апреля, с 21:00, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"25 апреля с 21:00 на ряде улиц в центре города будут вводиться временные перекрытия", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в телеграм-канале профильного департамента.

Как следует из представленной инфографики, движение будет перекрыто, в том числе на участке на Тверской улице от Моховой улицы до Тверского бульвара. Также движение будет перекрыто на Тверской улице от Большой Бронной до Большой Садовой улицы. Кроме того, движение будет перекрыто еще на пяти участках.

В департаменте отметили, что движение на этих участках будет перекрыто до окончания мероприятия (какого именно, не уточняется). "Рекомендуем заранее планировать маршрут с учетом ограничений", - добавили там.

Ранее сообщалось, что маршруты транспорта изменятся в центре, на юго-востоке и востоке Москвы 27 апреля, 4 и 7 мая из-за перекрытий.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Отравитель с Хохловской площади" приговорен в Москве к 15 годам колонии

Завод "Москвич" запустил главный конвейер

Завод "Москвич" запустил главный конвейер

В Москве начали отключать отопление

В Москве начали отключать отопление

Воздух в Москве впервые за весну прогрелся выше 20 градусов

Воздух в Москве впервые за весну прогрелся выше 20 градусов

В Москве в выходные и понедельник будет солнечно и до плюс 22 градусов

В Москве в выходные и понедельник будет солнечно и до плюс 22 градусов

Москва разрешит арендаторам земли ставить зарядки для электромобилей

Москва разрешит арендаторам земли ставить зарядки для электромобилей

Один из корпусов МАИ закрыт из-за вспышки кори

Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима Владимира Кара-Мурзу

Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима Владимира Кара-Мурзу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });