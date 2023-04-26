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Закрытый с ноября участок "зеленой" ветки метро в Москве откроют в мае

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Закрытый на реконструкцию южный участок Замоскворецкой линии московского метро планируется открыть в мае, сообщил первый заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Роман Латыпов.

"В мае 2023 град мы планируем открыть Замоскворецкую линию", - сказал Латыпов, отвечая на вопрос об открытии "зеленой" ветки.

Участок Замоскворецкой линии метро Москвы "Автозаводская" - "Орехово" временно был закрыт 12 ноября 2022 года. За это время планировалось строительство тоннеля протяженностью 120 метров на участке от "Царицыно" до "Кантемировской". Необходимость работ обуславливается "техническими недоработками при строительстве данного участка в начале 1980-х годов и сложной геологией".

метро Москва
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