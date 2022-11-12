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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:23

Участок "зеленой" линии московского метро закрывается на полгода

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Участок Замоскворецкой ("зеленой") линии метро Москвы "Автозаводская" - "Орехово" временно закрывается с 12 ноября, сообщили в департаменте транспорта столицы.

"12 ноября 2022 года на срок около шести месяцев, по весну 2023 года, будет закрыт участок "Автозаводская" - "Орехово" Замоскворецкой линии метро", - говорится в сообщении.

За это время планируется строительство тоннеля протяженностью 120 метров на участке от "Царицыно" до "Кантемировской".

Необходимость работ обуславливается "техническими недоработками при строительстве данного участка в начале 1980-х годов и сложной геологией".

Вдоль закрытого участка организуют движение бесплатных компенсационных автобусов. В работе ряда станций возможны ситуативные ограничения. В прилегающих к участку метро районах будут введены временные выделенные полосы и ограничения движения.

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