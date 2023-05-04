На кремлевском куполе, атакованном дронами, были опалены два медных листа

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - На кремлевском куполе, который атаковали дроны, опалены два медных листа, других повреждений нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я знаю от наших хозяйственных служб - там опалено буквально два медных листа, которые покрывают этот купол. Эти два медных листа, если уже не заменены - я точно не знаю, будут сегодня или завтра заменены. И все будет как новое. Других каких-либо повреждений или разрушений нет", - сказал Песков журналистам.

На вопрос, будут ли опубликованы официальные кадры повреждений купола, он ответил: "Не знаю. Здесь уже, наверное, должны наши специальные службы принимать решение, стоит ли в нынешних условиях вблизи снимать крышу, когда такие опасности существуют".

Накануне президентская пресс-служба сообщила, что в ночь на 3 мая была совершена попытка нанести удар двумя беспилотными летательными аппаратами по резиденции президента в Кремле. Глава государства не пострадал. Дроны были выведены из строя.