Песков допустил "самые различные" ответные шаги Москвы на атаку на Кремль

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Ответ России на атаку беспилотников по Кремлю будет продуманным, взвешенным и соответствующим интересам страны, сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать опубликованное накануне заявление Кремля о том, что Москва оставляет за собой право на ответные меры, и спросили, какого рода шаги имеются в виду.

"Самые различные", - ответил он.

Песков отказался конкретизировать возможные ответные меры, заметив, однако, что "речь может идти только о продуманных, взвешенных и соответствующих интересам нашей страны шагах".

На вопрос о реакции Владимира Путина на удар по Кремлю, Песков ответил: Вы знаете, что президент всегда в таких сложных, экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках, в командах, которые он раздает".