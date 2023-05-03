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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Пресс-служба президента сообщила об отражении атаки дронов на Кремль

Президент не пострадал, беспилотники выведены из строя

Пресс-служба президента сообщила об отражении атаки дронов на Кремль
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В ночь на 3 мая была совершена попытка нанести удар двумя беспилотными летательными аппаратами по резиденции президента в Кремле, сообщила президентская пресс-служба. Глава государства не пострадал. Дроны были выведены из строя.

"Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации", - сказано в сообщении.

"Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль, - подчеркивается в пресс-релизе. - В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет".

На графике работы президента инцидент не сказался.

В Кремле расценили эти действия как "спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей".

"Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", - говорится в сообщении.

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