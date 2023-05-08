В центре Москвы 9 мая закроют проезд по некоторым улицам

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - На некоторых улицах в центре столицы 9 мая будет закрыт проезд и изменится работа городского транспорта, сообщили в понедельник в департаменте транспорта Москвы.

Как сообщается в телеграм-канале профильного департамента, движение будет закрыто:

- с 5:00 на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на участке Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара;

- с 5:30 на улицах Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Моховая, а также на Кадашёвской, Устьинской и Кремлёвской набережных;

- с 10:00 на улицах Большая Якиманка и Новый Арбат;

- с 16:00 на Волгоградском проспекте и участке МКАД от Новорязанского шоссе до Минского шоссе.

В департаменте посоветовали выбирать пути объезда заранее.

До 13:00 9 мая в местах ограничений запрещена парковка. Также в местах ограничений временно закрыты подземные пешеходные переходы.

С открытия метро и до окончания мероприятия ряд станций в центре будут закрыты на выход.

С утра до конца мероприятия меняются маршруты наземного транспорта в центре, на востоке и юго-востоке города, сообщили в департаменте. С 16:00 до окончания мероприятия автобусы могут задерживаться. В департаменте призвали жителей столицы пользоваться станциями метро и Московского центрального диаметра.

Также в этот день автобусы е80 не будут останавливаться у метро "Марксистская" с утра до окончания мероприятий. В дептрансе призвали пользоваться остановками у метро "Таганская" и "Пролетарская".

"Будьте внимательны, стройте маршрут заранее, - отмечается в сообщении. - Рекомендуем автомобилистам, которые выехали за город и планируют вернуться 9 мая вечером, выезжать после 19:00".