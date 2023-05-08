Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

В центре Москвы 9 мая закроют проезд по некоторым улицам

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - На некоторых улицах в центре столицы 9 мая будет закрыт проезд и изменится работа городского транспорта, сообщили в понедельник в департаменте транспорта Москвы.

Как сообщается в телеграм-канале профильного департамента, движение будет закрыто:

- с 5:00 на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на участке Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара;

- с 5:30 на улицах Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Моховая, а также на Кадашёвской, Устьинской и Кремлёвской набережных;

- с 10:00 на улицах Большая Якиманка и Новый Арбат;

- с 16:00 на Волгоградском проспекте и участке МКАД от Новорязанского шоссе до Минского шоссе.

В департаменте посоветовали выбирать пути объезда заранее.

До 13:00 9 мая в местах ограничений запрещена парковка. Также в местах ограничений временно закрыты подземные пешеходные переходы.

С открытия метро и до окончания мероприятия ряд станций в центре будут закрыты на выход.

С утра до конца мероприятия меняются маршруты наземного транспорта в центре, на востоке и юго-востоке города, сообщили в департаменте. С 16:00 до окончания мероприятия автобусы могут задерживаться. В департаменте призвали жителей столицы пользоваться станциями метро и Московского центрального диаметра.

Также в этот день автобусы е80 не будут останавливаться у метро "Марксистская" с утра до окончания мероприятий. В дептрансе призвали пользоваться остановками у метро "Таганская" и "Пролетарская".

"Будьте внимательны, стройте маршрут заранее, - отмечается в сообщении. - Рекомендуем автомобилистам, которые выехали за город и планируют вернуться 9 мая вечером, выезжать после 19:00".

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Движение поездов на Савеловском направлении изменится из-за строительства ТПУ "Лианозово"

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве третий раз подряд из-за ночных заморозков

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве третий раз подряд из-за ночных заморозков

В Москве будут административно и уголовно наказывать за использование беспилотников

В Москве будут административно и уголовно наказывать за использование беспилотников

В Москве арестована подозреваемая в шпионаже

Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в субботу

Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в субботу

В Москве 9 мая ожидается до плюс 14 градусов и малооблачная погода без осадков

В Москве 9 мая ожидается до плюс 14 градусов и малооблачная погода без осадков

Анонимы "заминировали" более тысячи объектов Москвы в среду

Московская область ввела запрет на запуск дронов

Московская область ввела запрет на запуск дронов

Власти Москвы запретили несогласованные запуски беспилотников

Полиция задержала в Москве подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа

Полиция задержала в Москве подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });