Все ограничения движения транспорта в центре Москвы сняты

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В центре столицы сняты все ограничения движения, сообщается в телеграм-канале в департаменте транспорта Москвы.

В департаменте напомнили, что с 16:00 будет временно закрыт проезд на Волгоградском проспекте и участке МКАД от Новорязанского шоссе до Минского шоссе. Горожанам посоветовали выбирать пути объезда заранее.

Ранее в 12:38 департамент транспорта Москвы сообщал, что перекрытыми на тот момент оставались Большой Москворецкий мост, Пречистенская набережная, Славянская площадь.

Накануне сообщалось, что проезд по некоторым улицам в центре столицы 9 мая будет закрыт, также предупреждали об изменениях работы городского транспорта.