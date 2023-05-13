В центре Москвы потушили пожар у отеля "Интерконтиненталь"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В центре Москвы потушили возгорание утеплителя, которое произошло на строительной площадке возле гостиницы "Интерконтиненталь", сообщили в столичном главке МЧС в субботу.

"В 15:13 пожар на строительной площадке рядом с гостиницей ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что на улице Тверская, дом 22 "происходит возгорание утеплителя на площади 10 квадратных метров в котловане строящегося здания".

В столичной прокуратуре сообщили, что надзорное ведомство контролирует установление причин и обстоятельств пожара.