В Москве произошел пожар в котловане рядом с отелем "Интерконтиненталь"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Пожар возник на месте стройки рядом с гостиницей "Интерконтиненталь" в центре Москвы на Тверской улице, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в субботу.

Уточняется, что на улице Тверская, дом 22 "происходит возгорание утеплителя на площади 10 квадратных метров в котловане строящегося здания".

В 15:12 пожарные сбили открытое горение, проводятся работы по полной ликвидации возгорания, сообщили в МЧС.

Сведений о пострадавших не поступало.