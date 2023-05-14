Движение на салатовой ветке метро прерывалось из-за человека на пути

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел на южном участке Люблинско-Дмитровской линии метро, временно приостанавливалось движение от "Люблино" до "Зябликово", сообщили в воскресенье в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Сообщение о приостановке движения поездов появилось в 10:42, уже в 10:48 департамент транспорта объявил об устранении сбоя. К 11:00 движение поездов было введено в график.

Информации о состоянии пассажира, оказавшегося на рельсах, не поступало.