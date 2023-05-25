На "красной" линии столичного метро произошел технический сбой в утренний час пик
Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Технический сбой произошел в утренний час пик на Сокольнической линии московского метрополитена, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в четверг.
"На центральном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава", - говорится в сообщении, опубликованном в 08:29.
В 08:53 департамент сообщил, что движение на "красной" линии осуществляется в соответствии с графиком.
Других подробностей не приводится.