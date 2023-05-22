Москвичей предупредили о грозе с сильными порывами ветра вечером в понедельник

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Гроза, кратковременный дождь и усиление ветра до 12-15 м/с ожидается в столице до вечера понедельника, сообщило главное управление МЧС по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час и до 22:00 22 мая местами в г. Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе ветер с порывами 12-15 м/с", - говорится в сообщении.

В МЧС рекомендовали водителям парковать автомобили подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров.

Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.