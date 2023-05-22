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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:09

В Москве за двое суток может выпасть почти треть месячной нормы осадков

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Москве в понедельник утром начался сильный дождь, по прогнозам синоптиков, дождливая погода сохранится на несколько дней и за двое суток в отдельных районах города может выпасть до 19 мм осадков - почти треть месячной нормы, сообщил телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

В понедельник дождь будет идти до второй половины дня. 23 мая осадки будут продолжаться весь день.

"Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города дежурят бригады ГУП "Мосводосток"", - отмечается в сообщении.

Месячная норма осадков мая в Москве - 61 мм.

Мосводосток Москва
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