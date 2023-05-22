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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:09

Дожди будут идти в Москве до конца недели

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Дождливая погода сохранится в Москве до конца недели, в ближайшие дни выпадет 30-50% месячной нормы осадков, температура в течение недели будет повышаться, однако в выходные опять "с трудом будет достигать 20 градусной отметки". Об этом сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Осадки прогнозируются в течение всей недели, но разной интенсивности. По расчетам, в течение ближайших 3-4 дней выпадет от 30 до 50% месячной нормы осадков", - сказал Вильфанд.

При этом, несмотря на осадки, температура в столичном регионе продолжит повышаться, однако "сильной жары ждать не стоит, она будет более умеренной, более плавной".

Как уточнил Вильфанд, во вторник в Москве будет кратковременный дождь, местами гроза, температура ночью около плюс 10 градусов, днем от плюс 18 - до плюс 21 градусов. В среду, 24 мая, ночью умеренный дождь, днем кратковременные осадки, а температура будет повышаться – ночью плюс 9 - плюс 14 градусов, днем плюс 20 - плюс 22 градусов, по области до плюс 23.

В четверг, 25 мая, осадки в Москве будут "совершенно небольшие", ночью их вообще не прогнозируется, а днем местами будет кратковременный дождь. Также продолжится повышение температуры - ночью плюс 10 - плюс 13 градусов, а днем - плюс 22 - плюс 24. В пятницу, как уточнил Вильфанд, в столице будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью плюс 9 - плюс 14 градусов, а днем плюс 20 - плюс 25 градусов.

В выходные в столичном регионе начнется понижение температуры.

"Уже 27 мая меняется циркуляция и по предварительным расчетам будет понижение температуры и кратковременные дожди (...) Возможно, что с трудом температура будет достигать двадцатиградусной отметки в субботу и в воскресенье", - сообщил Вильфанд.

Так, в воскресенье, по предварительным расчетам, в Москве будет плюс 17 - плюс 20 градусов.

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд
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