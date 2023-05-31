В Москве около 10% всех сделок с недвижимостью приходится на апартаменты

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Каждая десятая сделка с недвижимостью в Москве приходится на апартаменты, заявил на заседании Торгово-промышленной палаты президент Ассоциации "СРО "Межрегиональное Объединение Строителей"" Ефим Басин.

Он добавил, что так происходит даже в комплексе "Москва-Сити".

Одним из ключевых факторов популярности апартаментов Басин назвал низкую цену - в среднем они дешевле на 20%. Еще один фактор - более выгодное местоположение. Кроме того, наличие апартаментов способствует мобильности населения.

Басин добавил, что владельцы апартаментов сталкиваются со множеством сложностей и ограничений. В частности, эксперт отметил невозможность оформления регистрации по месту жительства, отсутствие права общедолевой собственности, а тарифы ЖКХ выше, чем в обычных квартирах.

Также он отметил, что нужны серьезные изменения в законодательстве об апартаментах.

По словам депутата Госдумы Светланы Разворотневой, законопроект, который находится в парламенте на рассмотрении, касается апартаментов, которые построят в будущем. Она уточнила, что регионы могут самостоятельно регулировать появление апартаментов. Например, в Москве перестали выдавать разрешение на строительство таких объектов.

Разворотнева добавила, что уже построенные апартаменты не могут перевести в статус жилья из-за требований к социальной инфраструктуре. Она считает, что это "невероятно". По мнению Разворотневой, законодательного регулирования требуют вопросы налогообложения, временной регистрации и оплаты коммунальных услуг.