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Спрос на апартаменты в Москве удвоился при снижении интереса к льготной ипотеке

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Около 3,5 тысячи сделок с апартаментами в Москве было заключено за первое полугодие 2021 года - на 90% больше прошлогоднего результата, что происходит на фоне сокращения условий льготной ипотеки, сообщила пресс-служба ВТБ, ссылаясь на данные экосистемы недвижимости "Метр квадратный" (входит в группу ВТБ).

Как отмечают специалисты, в дальнейшем тенденция может продолжится на фоне резкого сокращения условий ипотечной программы с господдержкой", - говорится в сообщении.

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Пресс-служба подчеркивает, что спрос на апартаменты Москве и Петербурге опережает предложение. "В этих условиях потребители активно раскупают уже готовые объекты - только в первом полугодии спрос на них вырос почти вдвое. И если в течение последнего года весомым аргументом в пользу апартаментов являлась их более доступная цена в сравнении с квартирами в новостройках, то теперь к нему добавится фактор резкого сокращения максимальной суммы ипотеки с господдержкой", - сказал гендиректор "Метра квадратного" Вячеслав Дусалеев.

Эксперты отмечают, что параллельно на рынке наблюдается другая тенденция - падение интереса к льготным ипотечным программам после изменения их условий, особенно в Москве и Петербурге. При этом те, кто не успел ими воспользоваться на прежних условиях, теперь рассматривают компактные недорогие апартаменты. Однако объем предложения на этом рынке снижается, отмечают в экосистеме "Метр квадратный". Так, во втором квартале 2021 года в продаже было всего 365,8 тыс. кв. м апартаментов из-за дефицита новых проектов. Это на 43% меньше, чем в аналогичный период 2020 года.

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"Интересно, что покупатели все чаще делают выбор в пользу компактных апартаментов. На рынке наблюдается сокращение их площадей, а стоимость квадратного метра уже растет примерно сопоставимо со стоимостью квартир", - отметил Дусалеев.

При этом заметного роста цены объекта эксперты не ожидают, по прогнозам, он останется на уровне инфляции.

Апартаменты имеют статус нежилых помещений. Такие объекты оцениваются на 10-15% дешевле аналогичных квартир, при этом возведение апартаментов не предполагает строительства сопутствующей социальной инфраструктуры. Правительство дорабатывает законопроект о статусе апартаментов, его принятие ожидается до конца 2021 года.

Москва ВТБ

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