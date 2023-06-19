Самыми популярными среди квартиросъемщиков в Москве оказались районы в ЦАО

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Районы в Центральном административном округе Москвы пользуются наибольшей популярностью среди арендаторов столичного жилья, подсчитали в Домклик Сбербанка.

"Наибольшей популярностью в рамках долгосрочной аренды пользуются районы в Центральном административном округе столице: Пресненский район, Тверской район и район Хамовники. Стоимость аренды в этих районах в 1,5-2 раза превышает среднее значение по Москве", - говорится в исследовании компании.

По данным экспертов, в список лидеров также вошли район Раменки, Хорошевский и Хорошево-Мневники, где стоимость аренды примерно в 1,5 раза выше средней.

В центральных районах очень востребованы квартиры из четырех и более комнат. В отличие от всего рынка московской аренды, где доля реализованных квартир с четырьмя и более комнатами составляет около 15%, в Басманном и Тверском районах доля таких квартир в общем количестве реализованных составила около 40%.

При этом однокомнатные и двухкомнатные квартиры в ЦАО в значительно в меньшем почете, нежели в среднем по Москве. Так в районах Арбат, Замоскворечье, Мещанский суммарная доля аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир ниже доли трехкомнатных.

"Такие различия в спросе вызваны не только разницей в доходах арендаторов, но и структурой предложения в центральной части Москвы. Так, в центральных районах объем предложения крупногабаритного жилья больше и разнообразнее по сравнению с малогабаритными квартирами", - говорится в исследовании.