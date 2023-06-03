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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Сильный ветер накануне повалил в Москве десятки деревьев

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Порывами ветра свыше 17 м/с вечером в пятницу в столице было повалено почти 30 деревьев, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах города.

"Механические повреждения из-за падения деревьев получили более 15 автомобилей. Никто не пострадал", - рассказал собеседник агентства в субботу.

По информации источника, к утру все последствия непогоды в городе устранены.

Грозовые ливни обрушились на Москву вечером 2 июня. В комплексе городского хозяйства около 19:00 заявили, что в отдельных районах Москвы идут сверхинтенсивные осадки.

МоскваВ Москве местами меньше чем за час выпало больше четверти месячной нормы осадковЧитать подробнее

По данным властей, менее чем за час в отдельных районах Москвы выпало до 20 мм осадков - свыше четверти месячной нормы, которая в июне насчитывает 77 мм. Самые сильные ливни прошли в центре и на западе города.

Для пропуска осадков в водосточную сеть на улицах столицы дежурили 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток".

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что в субботу днем в Москве сохранится облачная погода, временами пройдут дожди. Максимальная температура воздуха не превысит 13 градусов, возможны порывы ветра до 15 м/с.

Москва
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