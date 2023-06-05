В столичном регионе к выходным снова похолодает

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - На этой неделе в Москве ожидается температура ниже нормы из-за холодных воздушных масс, будет преимущественно без осадков, в следующие выходные снова похолодает, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В течение всей недели Москва будет находиться под влиянием области высокого давления, поэтому существенных осадков не прогнозируется (...) Но вхождение холодных воздушных масс будет обуславливать температуру ниже нормы. Она будет налаживаться: осадков нет, переменная облачность, солнышко будет, что очень приятно. Но все-таки не жаркое лето еще", - сказал эксперт.

В понедельник в столичном регионе еще будет небольшой дождь, однако со вторника по четверг осадков почти не ожидается. 9 июня в пятницу возможен кратковременный дождь.

В ночь на вторник в столице будет плюс 5 - плюс 7 градусов, а днем плюс 19 - плюс 21, что на 2 градуса ниже нормы, "но жить можно", считает Вильфанд. В среду и четверг в городе ночью плюс 8 - плюс 10, днем плюс 21 - плюс 23. Аналогичная погода и в пятницу, но днем температура поднимется до плюс 22 - плюс 24 градусов.

"Затем, по расчетам, опять погода будет без осадков, но все-таки понижение температуры, ночью плюс 5 - плюс 10, а днем плюс 17 - плюс 19 градусов, по области от плюс 16 до плюс 21 градуса, а это значит, что температура будет 10 числа на 3-4 градуса ниже нормы. Ждать значительного потепления и 11 июня не стоит", - добавил он.