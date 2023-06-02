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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

В Москве местами меньше чем за час выпало больше четверти месячной нормы осадков

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Вечером 2 июня в Москве прошли сильные ливни с грозами.

"Наибольшее количество [выпавших] осадков зафиксировано в ЦАО и ЗАО. В отдельных районах - до 20 мм, это свыше четверти месячной нормы", - сообщил телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Это количество осадков выпало местами в Москве менее чем за час.

Месячная норма осадков июня в столице - 77 мм.

При необходимости оперативный пропуск осадков обеспечивали бригады ГУП "Мосводосток". Бригады продолжают дежурство, отметили чиновники.

Мосводосток Москва
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