В Москве местами меньше чем за час выпало больше четверти месячной нормы осадков
Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Вечером 2 июня в Москве прошли сильные ливни с грозами.
"Наибольшее количество [выпавших] осадков зафиксировано в ЦАО и ЗАО. В отдельных районах - до 20 мм, это свыше четверти месячной нормы", - сообщил телеграм-канал комплекса городского хозяйства.
Это количество осадков выпало местами в Москве менее чем за час.
Месячная норма осадков июня в столице - 77 мм.
При необходимости оперативный пропуск осадков обеспечивали бригады ГУП "Мосводосток". Бригады продолжают дежурство, отметили чиновники.